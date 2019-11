Σάρας: «Καλύτερος ο Ολυμπιακός με τους Ρότσεστι - Ριντ» (pic)

Ο προπονητής της Ζαλγκίρις είπε χαρακτηριστικά: «Όλες οι ομάδες έχουν σκαμπανεβάσματα. Έχουμε επίσης αυτό το πρόβλημα. Αλλά στα μάτια μου, με τις προσθήκες των Ρότσεστι και Ριντ, ο Ολυμπιακός έχει ένα πολύ καλύτερο ρόστερ, από ότι στην αρχή της σεζόν».

Sarunas Jasikevicius on Olympiacos: "All teams have ups and downs. We also have the same problem. But in my eyes, with Rochestie and Reed addition, Olympiacos has a much better roster than at the beginning of the season."

— Donatas Urbonas (@Urbodo) November 14, 2019