Δύο σημαντικές απώλειες θα έχει η γερμανική ομάδα στο παιχνίδι με τους «πράσινους».

Ο Τάιλερ Κάβανο θα λείψει για τους επόμενους τρεις μήνες με τραυματισμό στον αστράγαλο, ενώ ο Πέιτον Σίβα θα απουσιάσει για ακόμα δύο εβδομάδες, λόγω ενοχλήσεων στον αριστερό μηρό.

Bad news for Alba Berlin.

Tyler Cavanaugh will miss up to three months with an ankle injury.

Peyton Siva will be out two weeks with a muscle injury of his left thigh

— Emiliano Carchia (@Carchia) November 11, 2019