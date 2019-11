Σπουδαία νίκη πέτυχε η γαλλική ομάδα αφού επικράτησε της ΤΣΣΚΑ Μόσχας με 67-66.

Με το σκορ στο 66-64, ο Τζόρνταν Τέιλορ ευστόχησε σε σουτ πίσω από τα 6.75. Στη συνέχεια ο Μάικ Τζέιμς πήρε προσπάθεια από τα 6 μέτρα με τη μπάλα να βρίσκει... σίδερο.

Δείτε τη φάση...

HUGE@JMTaylor11 pulls up for the THREE and the winning shot for @LDLCASVEL#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/kiLKVA5VSM

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) November 8, 2019