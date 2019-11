Θέαμα στο ΟΑΚΑ από τους παίκτες του Παναθηναϊκού ΟΠΑΠ.

Ο Φριντέτ σέρβιρε ωραία και ο Ουάιλι ολοκλήρωσε ένα φοβερό alley oop.

Δείτε την εντυπωσιακή φάση

.@paobcgr havin' some fun already @jimmerfredette finds @Jwiley_24 in space for the Alley-Oop finish#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/lK1iOvKZ7f

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) November 8, 2019