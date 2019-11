Κιλπάτρικ: «Θα ήθελα να επιστρέψω στον Παναθηναϊκό» (pic)

Ο Αμερικανός γκαρντ παραμένει ακόμα χωρίς ομάδα και μέσω των social media δεν έκρυψε την επιθυμία του να επιστρέψει στον Παναθηναϊκό.

Τα πάντα ξεκίνησαν από ένα δικό του tweet στο οποίο ανέφερε χαρακτηριστικά: «Το μόνο που θέλω είναι να παίξω μπάσκετ» και εκείνη τη στιγμή ένας φίλος των «πρασίνων» του απάντησε: «Γύρισε πίσω στον Παναθηναϊκό. Σε χρειαζόμαστε».

Όσο για το δικό του σχόλιο; «Θα το ήθελα! Θα δούμε!»

Would love to, we will see! https://t.co/Ejkx0zyj3x

