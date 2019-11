Το εμφατικό μπλοκ του Έβανς στον Ντιόπ, η καλύτερη τάπα του Οκτωβρίου! (vid)

Ο Αμερικανός φόργουορντ είχε σταματήσει στα ίσια τον... πολύ ψηλότερό του Ιλμανέ Ντιόπ, ο οποίος είχε προσπαθήσει να καρφώσει αλλά είδε ξαφνικά να σβήνουν τα φώτα.

Βέβαια κάτι ανάλογο έπαθαν και αρκετοί ακόμη παίκτες, οι οποίοι είχαν πέσει θύματα των Μονρό, Ντέιβις, Ταβάρες, Ντάνστον, Τέιλορ, Μπόλομποϊ, Ζάιτσεφ, Ντουβερίογλου και Πονίτκα. Μάλιστα «θύμα» του Πολωνού είχε πέσει ο Κέβιν Πάντερ του Ολυμπιακού.

Guarding the rim is a job not to be taken lightly



These guys defend it with all they've got



Check out the Top 10 Blocks from October #GameON pic.twitter.com/qbvUlO2QrA

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) November 6, 2019