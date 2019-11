Παναθηναϊκός: Τα καλύτερα του Φριντέτ στην EuroLeague (vid)

Ο Αμερικανός «μπόμπερ» έχει κατά μέσο όρο 14,5 πόντους μετά τις 6 πρώτες αγωνιστικές της EuroLeague, ενώ μετράει επίσης 2,7 ασίστ και 1,8 ριμπάουντ, σουτάροντας με 65% στα δίποντα, 41% στα τρίποντα και 95% στις βολές.

Δείτε μερικές από τις καλύτερες στιγμές του μέχρι σήμερα.

.@jimmerfredette has been a point scoring sensation for his new side @paobcgr as he leads them in scoring with an average of 14.5ppg



Enjoy some of his best plays so far #GameON pic.twitter.com/8Igjy1QR2D

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) November 4, 2019