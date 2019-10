Αναντολού Εφές - Ερυθρός Αστέρας 85-70: One Micic show! (pics & vid)

Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν κατάφερε να υπερασπιστεί την έδρα της σχεδόν... εύκολα κόντρα στην ομάδα του Βελιγραδίου. Από πολύ νωρίς οι γηπεδούχοι είχαν πάρει διαφορά 15 πόντων (24-9, 11') και παρόλο που ο Ερυθρός Αστέρας επέστρεψε στην τρίτη περίοδο (49-51, 28'), οι Τούρκοι ανέκτησαν τον έλεγχο της αναμέτρησης και πανηγύρισαν ακόμα ένα καλό αποτέλεσμα.

Για τους «ερυθρόλευκους», μόνο ο Λορένζο Μπράουν κατάφερε να φτάσει σε διψήφιο αριθμό πόντων (18) κι έδωσε και 5 ασίστ. Ο Όγκνιεν Κούζμιτς είχε 6 πόντους (3/3δ.), 4 ριμπάουντ και 3 ασίστ, ενώ ο Τζέιμς Γκιστ έμεινε στους 5 πόντους (2/9δ., 0/1τρ., 1/1β.), πήρε 7 ριμπάουντ, έδωσε 2 ασίστ κι έκανε 1 κλέψιμο και 1 λάθος.

Το ματς

Η Εφές ήταν κυρίαρχη από την πρώτη στιγμή και με σερί 8-0 πήγε στο 14-5 (4'), με τους Μίτσιτς, Λάρκιν και Σίμον. Ο πρώτος κράτησε το προβάδισμα (21-7, 9'), με τον Κούζμιτς να κάνει το 21-9 στο δεκάλεπτο. Ο Σίμον με τρίποντο έβαλε τους Τούρκους στο +15 (24-9, 11') κι ο Πλάις το διατήρησε (29-14, 14'). Ο Τζένκινς έκανε ένα μικρό... ξέσπασμα για τον Ερυθρό Αστέρα (29-20, 16'), ο Πίτερς «εκτέλεσε» ξανά (38-24, 19') και ο Γκιστ ευστόχησε στο πρώτο του καλάθι μετά από πέντε αποτυχημένες προσπάθειες, για να στείλει τις ομάδες στα αποδυτήρια με το 38-26 (20').

Ντάνστον και Πίτερς πήγαν στο +16 (47-31, 23'), αλλά η ομάδα του Βελιγραδίου αντέδρασε με τους Λάζιτς - Μπράουν - Ότζο - Περπέρογλου, έκανε επιμέρους 2-20 και πέρασε μπροστά (49-51, 28'). Μίτσιτς και Λάρκιν έκαναν το 56-51 στο30'. Στην τελευταία περίοδο, η Εφές πήρε πάλι τον έλεγχο (81-66, 38') κι έφτασε στη νίκη (85-70, 40').

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ: Η Εφές είχε 43.3% από την περιφέρεια (13/30), με τον Ερυθρό Αστέρα να μένει στο 21.7% (5/23). Επίσης, οι γηπεδούχοι πέτυχαν 27 πόντους από τα 16 λάθη των αντιπάλων.

ΕΚΑΝΕ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ: Ο Βασίλιε Μίτσιτς ήταν απλά απολαυστικός! Σε 25:52 είχε 26 πόντους (5/8δ., 4/6τρ., 4/4β.), 2 ριμπάουντ, 5 ασίστ και 2 κλεψίματα.

ΑΦΑΝΕΙΣ «ΗΡΩΕΣ»: Λάρκιν (13π.), Σίμον (11π., 3/5τρ., 5ασ.) και Ντάνστον (10π., 5ρ.) βοήθησαν πολύ.

ΠΕΡΑΣΕ ΚΑΙ ΔΕΝ ΑΚΟΥΜΠΗΣΕ: Ο Τσόβιτς σε 11 λεπτά δεν βοήθησε καθόλου την ομάδα του.

ΣΗΜΕΙΟ-ΚΛΕΙΔΙ: Όταν ο Ερυθρός Αστέρας πέρασε μπροστά (49-51, 29'), ο Λάρκιν ευστόχησε σε τρίποντο (52051) και λίγο αργότερα το ίδιο έκανε και ο Μίτσιτς (59-51, 31').

ΤΙ ΠΕΤΑΝΕ: Η Εφές τα 19 λάθη, ο Ερυθρός Αστέρας την αδυναμία του να «χτυπήσει» το ματς, όταν πέρασε μπροστά, και τα τρίποντα (5/23).

Η ΦΑΣΗ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ: Το εντυπωσιακό κάρφωμα του Ντάνστον!

Bryant DUNKston is at it AGAIN! #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/2cWZOAkR4U

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) October 29, 2019