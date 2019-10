Euroleague: Ξεκινά η διάθεση των εισιτηρίων για το Final 4 στις 11 Νοεμβρίου!

Όπως ανακοίνωσε η διοργανώτρια αρχή στις 11 Νοεμβρίου θα ξεκινήσει η διάθεση των εισιτηρίων για το φετινό Final 4 (22-24/5). Η πρώτη φάση της προπώλησης θα αφορά μόνο τις αγορές μέσω διαδικτύου ενώ θα υπάρχουν και τυχεροί που θα είναι σε ένα αποκλειστικό presale στις 6 και 7 Νοεμβρίου.

Το διήμερο αυτό και η προσφορά αυτή αφορά οπαδούς που έχουν αγοράσει πακέτο EuroLeague TV, έχουν βρεθεί στο παρελθόν σε Final 4 ή είναι κάτοχοι εισιτηρίων διαρκείας κάποιας ομάδας της διοργάνωσης.

Καθεμιά από τις 4 ομάδες που θα προκριθούν, θα δικαιούται 600 εισιτήρια και θα υπάρχουν συνολικά 15 κατηγορίες τιμών, οι οποίες θα κυμαίνονται από 195 ευρώ, μέχρι 555 σε μια τιμή που αφορά όλα τα ματς.

Turkish Airlines EuroLeague teams are already battling on The Road to #F4Glory, and soon fans can join the rush to be part of the next Final Four, too!

HIT the link to find out how you can get your hands on tickets #GameON

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) October 29, 2019