Ο Νάντο Ντε Κολό είχε τον ρόλο του δημιουργού «υψώνοντας» την μπάλα στον Γιαν Βέσελι, ο οποίος έκανε αυτό που ξέρει πολύ καλά. Να καρφώνει με alley oop!

Δείτε τη χαρακτηριστική φάση του ματς.

.@NandoDeColo and @JanVesely24 connect for an alley-oop dunk #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/1Zpbct3iC5

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) October 25, 2019