Κόντρα Μίτσοφ και Τζέιμς στο twitter (pic)

Ο Σέρβος φόργουορντ της Αρμάνι Μιλάνο παραχώρησε συνέντευξη στην «Repubblica» στην οποία μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στις διαφορές σε σχέση με την περασμένη σεζόν.

Ο Βλάντιμιρ Μίτσοφ ανέφερε πως, Θα μπορούσα να πω για τον Μεσίνα πως είναι πιο ήρεμος τώρα σε σχέση με τότε και του το έχω πει. Η εμπειρία του ΝΒΑ τον άλλαξε λίγο και δεν θα μπορούσε να γίνει και διαφορετικά. Αλλά παραμένει ένας σκληρός προπονητής, με ένα ξεκάθαρο σύστημα και πολύ συγκεκριμένο μονοπάτι προς την επιτυχία. Νιώθω καλά, δεν νιώθω μεγάλος και το παιχνίδι μου είναι το ίδιο. Ποτέ δεν ήμουν ο τύπος που κάρφωνε με κάθε ευκαιρία.

Το μπάσκετ είναι ομαδικό άθλημα. Στο τέλος, μόνο τα αποτελέσματα που φέρνει η ομάδα μετράνε και αυτά θα θυμούνται όλοι. Δείτε τον Μάικ Τζέιμς. Ήταν ο πρώτος σκόρερ της Euroleague, αλλά δεν παίζει πλέον στη Μιλάνο, παρά το ότι είχε και συμβόλαιο».

Ο Μάικ Τζέιμς δεν το άφησε ασχολίαστο απαντώντας στο twitter, «Θα μπορούσα να πω πολλά. Αλλά θα μείνω συγκεντρωμένος στη σεζόν και στο να κερδίζω αγώνες. Ελπίζω όλοι οι άλλοι να έκαναν το ίδιο».

I could have a lot to say. But ima keep my mind on the season and winning these games. Wish y’all other people would do that.

— Mike James (@TheNatural_05) October 22, 2019