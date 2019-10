Απίθανος Πλάθα στο timeout: «Ο Σπανούλης είναι θεός, μπορεί να κάνει τα πάντα»! (vid)

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τη Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης στην 3η αγωνιστική της EuroLeague και ο Τζουάν Πλάθα κάλεσε timeout, κάνοντας ειδική αναφορά στο μαρκάρισμα του Σπανούλη:

«Ο Σπανούλης είναι θεός, μπορεί να κάνει τα πάντα»!

Juan Plaza on Vasilis Spanoulis

Plaza talks to his players during time out: "Spanoulis is god, he can do everything"

