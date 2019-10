Η Μακάμπι είχε προβάδισμα δύο πόντων, ωστόσο η Ρεάλ είχε την τελευταία επίθεση.

Ο Πάμπλο Λάσο στο τάιμ άουτ έδωσε εντολή στον Κάρολ να περάσει στο παρκέ, σχεδίασε σύστημα για αυτόν και ο Αμερικάνος γκαρντ ευστόχησε σε σουτ τριών πόντων.

Δείτε τη νικητήρια προσπάθεια του Κάρολ...

WINNER!@JayceeCarroll knocks it down to WIN it!

What a night of basketball!#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/vgVp7nPbR1

