Η Μακάμπι Τελ Αβίβ βρίσκεται στην Μαδρίτη, καθώς θα αναμετρηθεί με την Ρεάλ (10/10, 22:00), για την 2η αγωνιστική της Euroleague.

Η ομάδα του Γιάννη Σφαιρόπουλου ήρθε αντιμέτωπη και με μία... έκπληξη, αφού οι άνθρωποι του ξενοδοχείου που μένει η ομάδα την μπέρδεψαν με την Μακάμπι Άσντοντ!

«Το ξενοδοχείο μας στην Μαδρίτη έχει αυτό το σήμα στο τραπέζι. Όταν γκουγκλάρεις ΜΑΚΑΜΠΙ», έγραψε η ομάδα του Τελ Αβίβ στο twitter.

Our hotel in Madrid has set this sign on the tables. When you google MACCABI... pic.twitter.com/WofwxAkaOR

— Maccabi Tel Aviv BC (@MaccabitlvBC) October 10, 2019