Τζέιμς για Μπλατ: «Έπειτα από ένα μόνο ματς και με εντελώς νέο ρόστερ...»

Ο Αμερικανοϊσραηλινός προπονητής έλυσε πρόωρα τη συνεργασία του με τον Ολυμπιακό αφού συναντήθηκε με τους προέδρους και ιδιοκτήτες της ΚΑΕ, Παναγιώτη και Γιώργο Αγγελόπουλο και αποφασίστηκε η λύση της συνεργασίας των δύο πλευρών.

Από την πλευρά του, ο Μάικ Τζέιμς σχολίασε στο Twitter την αποχώρηση του Μπλατ.

«Έπειτα από ένα παιχνίδι και με ένα εντελώς νέο ρόστερ... Ενδιαφέρον» ήταν το σχόλιο του Αμερικανού γκαρντ της ΤΣΣΚΑ.

After one game with a brand new roster... interesting https://t.co/IBzw3Rl7H9

— Mike James (@TheNatural_05) October 6, 2019