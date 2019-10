Χίμκι - Μακάμπι Τελ Αβίβ 89-83: Πρεμιέρα με... τρίποντο και νίκη για τους Ρώσους!

Αν και χρειάστηκαν τουλάχιστον πέντε αγωνιστικά λεπτά για να βρουν ρυθμό, το θέαμα που πρόσφεραν οι δύο ομάδες μάλλον ήταν απολαυστικό. Η Χίμκι, παρά τις πέντε απουσίες που είχε, βασίστηκε στην εκτελεστικότητά της από την περίμετρο, καθώς άρχισε το παιχνίδι με 1/4 προσπάθειες για να ακολουθήσει η επίδοση των 6/8, προεξέχοντος του Γιάνις Τίμα. Τρία δικά του τρίποντα προβάδισμα έξι πόντων (22-16, 8’) στην πρώτη περίοδο η οποία έκλεισε με σκορ 24-21.

Η Μακάμπι του Γιάννη Σφαιρόπουλου ήταν παραγωγική μόνο μέσα από τη ρακέτα, έξω από τα 6,75 είχε επίδοση 1/10 προσπαθειών, με τους Μπλακ, Κάσπι. Στη δεύτερη περίοδο δεν ήλεγξε το μακρινό σουτ του αντιπάλου και βρέθηκε στο -12 (39-27, 14:30) καθώς ο Άντονι Γκιλ είχε τις λύσεις στην επίθεση για την Χίμκι, ενώ ο Σβεντ ήταν εξαιρετικός στη δημιουργία. Τα πράγματα θα μπορούσαν να είχαν εξελιχθεί χειρότερα αλλά η ρωσική ομάδα απώλεσε όλες τις ευκαιρίες στο transition παιχνίδι, υπέπεσε σε διαδοχικά λάθη και η Μακάμπι άντλησε δύναμη και μείωσε σε 43-48. Το ημίχρονο έκλεισε με σκορ 48-40 με την Χίμκι να μην αξιοποιεί ούτε τα επιθετικά ριμπάουντ της.

Τα πρώτα λεπτά του δευτέρου ημιχρόνου παίχτηκαν με τους κανόνες της Χίμκι η οποία διατήρησε την καλή επαφή από μακρινή απόσταση και πάτησε εκ νέου σε διαφορά 11 πόντων (60-49, 25’). Εκεί, η Μακάμπι έδειξε σφυγμό, μάζεψε τη διαφορά (60-56), όπως όμως συνέβη στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα, η ισραηλινή ομάδα έμοιαζε μ’ ένα μπαλόνι που «σκαρφάλωνε» στον ουρανό και στη συνέχεια έχανε τον αέρα. Η Κίμκι απάντησε με 13-0 σερί και πάτησε στο +17 (73-56), περίπου ένα λεπτό πριν το τέλος της περιόδου.

Η Μακάμπι έκανε την τελευταία προσπάθεια επιστροφής στο ξεκίνημα της τελευταίας περιόδου καθώς από το -17 (78-61) μείωσε σε 82-73 μετά τη συμπλήρωση τεσσάρων λεπτών με κορυφαίους του Μπλακ, Χάντερ και οργανωτή τον Ντιμπαρτολομέο. Η Χίμκι εμφάνισε σημάδια πανικού βλέποντας τη διαφορά να μειώνεται ακόμη περισσότερο (82-77, 37’) καθώς δεν αξιοποίησε τις επιπλέον κατοχές στην επίθεση. Στα τελευταία τρία λεπτά, η Μακάμπι συμμετείχε στο ρεσιτάλ χαμένων επιθέσεων (84-78, 39:20). Στα τελευταία δευτερόλεπτα, ο Ζούσμαν έδωσε μεν πνοή στη Μακάμπι με ένα καλάθι αλλά και επιθετικό ριμπάουντ, έκανε όμως και το μοιραίο λάθος κι έτσι η ομάδα του Ρίμας Κουρτινάιτις πήρε τη νίκη παρά το γεγονός ότι έπαιξε με πέντε απουσίες (σ. σ. Μοζγκόφ, Μπέρτανς, Κράμερ, Καράσεφ, Βάλιεφ).

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ: Η Χίμκι είχε καλύτερη παρουσία στα τρία πρώτα δεκάλεπτα, στο ίδιο διάστημα σούταρε με 50% στο μακρινό σουτ, ήλεγχε το ριμπάουντ και στο τέλος, εκεί που χρειάστηκε, έπαιξε άμυνα.

ΕΚΑΝΑΝ ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΑ: Σβεντ, Τίμα και Άντονι Γκιλ εκτέλεσαν με ακρίβεια, κυρίως οι δύο τελευταίοι. Ο πρώτος έκανε καταπληκτική δουλειά στη δημιουργία.

ΑΦΑΝΗΣ «ΗΡΩΑΣ»: Ο Γιόνας Γερέμπκο έκανε πολύ καλό δεύτερο ημίχρονο, ειδικά στο +17 πρόσφερε πολλούς πόντους.

ΠΕΡΑΣΑΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΑΚΟΥΜΠΗΣΑΝ: Ο Γιόβιτς τραυματίστηκε στα μισά της 3ης περιόδου, όσο αγωνίστηκε όμως δεν φάνηκε. Τα γκαρντ της Μακάμπι (σ. σ. Μπράιαντ, Ντόρσεϊ και Ουόλτερς) ήταν σε κακή μέρα, ενώ ο Ουίλμπεκιν απλώς είχε κάποιες εκλάμψεις

ΣΗΜΕΙΟ-ΚΛΕΙΔΙ: Τα δύο κλεψίματα της Κίμκι στα τελευταία τρία λεπτά του αγώνα δεν έδωσαν πόντους, έδωσαν όμως επιπλέον κατοχές και βοήθησαν στο να… τρέξει ο χρόνος.

ΤΙ ΠΕΤΑΝΕ: Η Χίμκι δύο φορές δεν κατάφερε να κρατήσει διαφορά ασφαλείας μετά το +17, η δε Μακάμπι μπορεί να κρατήσει μόνο την τελευταία περίοδο.

Η ΦΑΣΗ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ: Το εντυπωσιακό κάρφωμα του Έισι στο τρίτο δεκάλεπτο, στα… μούτρα του Γερέμπκο.

Stop what you're doing and take note @QuincyAcy with the POWER #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/IfqVJFkstr

— EuroLeague (@EuroLeague) October 3, 2019