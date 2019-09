Ο Αμερικανός φόργουορντ του «τριφυλλιού» έκανε σούπερ εμφάνιση με ρεκόρ καριέρας κόντρα στην ΑΕΚ, στην πρεμιέρα της Basket League και πλέον ανυπομονεί για την Euroleague.

Ο Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ υποδέχεται τον Ερυθρό Αστέρα του Μίλαν Τόμιτς στο ΟΑΚΑ την Πέμπτη (03/10) και ο Τόμας «τιτίβισε»:

«Η Euroleague αρχίζει σε 4 ημέρες. Είμαι τόσο ενθουσιασμένος! 7η σεζόν!».

Euroleague start in 4 days so excited year 7 ..Love Is Love #MasterYourEngery #GameON pic.twitter.com/1TqEVFoJzK

