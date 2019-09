Οι αλλαγές σε κανονισμούς της Euroleague και του Eurocup

H Euroleague κάνει πρεμιέρα αυτή την εβδομάδα για τη σεζόν 2019-20 και καλό είναι να γνωρίζουμε κάποιες αλλαγές στους κανονισμούς σε σχέση με τα περασμένα χρόνια.

Η Euroleague Greece σας παρουσιάζει όλες τις διαφοροποιήσεις που θα συναντήσουμε ώστε να απολαύσουμε τη δράση και να μην διαμαρτυρόμαστε αχρείαστα.

Σε τρεις άξονες κινούνται τα νέα ήδη του παιχνιδιού σεEuroleague και Eurocup.

Στο τζάμπολ που αντικατέστησε το βελάκι κατοχής, στις τεχνικές ποινές και στα τάιμ άουτ.

ΤΖΑΜΠΟΛ

• Θα γίνεται στο ξεκίνημα της πρώτης περιόδου και στο ξεκίνημα κάθε παράτασης.

• Αν οποιοσδήποτε παίκτης πραγματοποιήσει παράβαση κατά τη διάρκεια του τζάμπολ, η άλλη ομάδα θα έχει επίθεση 24 δευτερολέπτων και θα επαναφέρει τη μπάλα ανάμεσα στο κέντρο (με δικαίωμα να επαναφέρει και στο πίσω μισό).

• Η ομάδα που κερδίζει την κατοχή στην πρώτη περίοδο θα έχει την κατοχή της μπάλας στην τέταρτη περίοδο. Η ομάδα που έχασε την κατοχή στην πρώτη περίοδο θα έχει την κατοχή στην δεύτερη και τρίτη περίοδο.

• Στην 4η περίοδο ή σε οποιαδήποτε παράταση με 2 λεπτά ή λιγότερα να απομένουν για το τέλος του αγώνα, αν σφυριχτεί παράβαση Goaltending ή Basket Interference την οποία οι διαιτητές εξετάσουν μέσω Instant Replay και αντιστρέψουν, τότε το παιχνίδι θα ξεκινά ξανά με τζάμπολ στο κέντρο του γηπέδου.

Σε αυτή την περίπτωση, αν η ομάδα που έκανε προηγουμένως το σουτ κερδίσει την κατοχή, το χρονόμετρο της επίθεσης θα πάει στα 14΄΄.

Αν η ομάδα που δεν έκανε το σουτ κερδίσει την κατοχή, το χρονόμετρο θα πάει στα 24΄΄.

• Σε περίπτωση κοινής κατοχής της μπάλας, το τζάμπολ θα γίνεται στο κοντινότερο διαθέσιμο κύκλο.

• Όταν οι διαιτητές έχουν αμφιβολία σχετικά με το ποια ομάδα ακούμπησε τελευταία τη μπάλα πριν αυτή βγει εκτός αγωνιστικού χώρου, το χρονόμετρο επίθεσης θα παραμείνει στον ίδιο χρόνο και θα ξεκινήσει πάλι στα 24΄΄ μόνο αν αλλάξει η κατοχή της μπάλας.

• Το τζάμπολ θα γίνεται μεταξύ των δύο εμπλεκομένων παικτών.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ

Οι τεχνικές ποινές σε παίκτες δεν θα προσμετρώνται στα ομαδικά φάουλ.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤIME OUT

Αφού ο προπονητής ή ο βοηθός προπονητής ζητήσει τάιμ άουτ και προκύψει ευκαιρία να υπάρξει, ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία:

Ο χρονομέτρης θα χρησιμοποιήσει την κόρνα για να ειδοποιήσει τους διαιτητές για το time out - O διαιτητής θα σφυρίξει και θα κάνει το σήμα του time out - Οι παίκτες κάθε ομάδας θα κατευθυνθούν προς τους πάγκους τους. - Όταν οι παίκτες από αμφότερες τις ομάδες εισέλθουν στους πάγκους, ο ίδιος διαιτητής θα ενημερώσει τον χρονομέτρη να ξεκινήσει την αντίστροφη μέτρηση του χρόνου του time out. -

Αφού περάσουν 50΄΄, ο χρονομέτρης θα χρησιμοποιήσει την κόρνα - Ένας διαιτητής θα πάει σε κάθε πάγκο, για να υπενθυμίσει στα προπονητικά επιτελεία πως απομένουν λιγότερα από 10΄΄ - Αφού περάσουν 60΄΄ ο χρονομέτρης θα χρησιμοποιήσει ξανά την κόρνα και πρέπει να ξεκινήσει το παιχνίδι.