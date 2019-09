Ο Γάλλος γκαρντ μετακόμισε από το Κάουνας στην Κωνσταντινούπολη και ο προπονητής της Ζαλγκίρις μίλησε για το... παρασκήνιο της μεταγραφής!

«Επισκέπτομαι μουσεία δύο φορές το χρόνο. Ο Ζέλικο με διέκοψε στο μουσείο του Πικάσο στην Μπαρτσελόνα. Μού είπε: "Σάρας, θέλω να πάρω τον Λίο από σένα. Μπορώ;". Τού είπα: "Κι αν πω όχι;", και είπε "Δεν ξέρω"!».

Και πρόσθεσε: «Φυσικά, όμως, ήξερα πως είναι καλό για τον Λίο να πάει σε μια ομάδα που διεκδικεί τον τίτλο της Euroleague, με μια αύξηση στο μισθό του και υπό τις οδηγίες του καλύτερου Ευρωπαίου προπονητή όλων των εποχών. Είμαι χαρούμενος για τον Λίο».

Sarunas Jasikevicius on Leo Westermann transfer: "I visit museums twice a year and Zeljko interrupted my time in Picasso museum in Barcelona. He told me: "Saras, I want to buy Leo from you. Can I?" I told him: what if I say no? He replied: "I don't know" (laughs)." (1/2)

— Donatas Urbonas (@Urbodo) September 25, 2019