Στίματς: «Περήφανος που θα παίζω στη Φενέρ» (pic)

Στη Φενέρ θα συνεχίσει την καριέρα του ο Βλάντιμιρ Στίματς, κάτι που ανακοίνωσαν οι Τούρκοι.

Ο ίδιος με ποστάρισμα του έδειξε την χαρά του που θα αγωνίζεται στην ομάδα του Ομπράντοβιτς.

«Περήφανος που είμαι μέλος της οικογένειας της Φενέρμπαχτσε. Πάντα θα παλεύω στο παρκέ σαν να είναι το τελευταίο μου παιχνίδι και θα προσπαθώ να κάνω το καλύτερο, αυτό που αξίζει η υποστήριξή σας. Πάμε να παλέψουμε μαζί».

I am proud to be part of Fenerbahce Family. I will always fight on the court like its my last game and try to do my best to deserve your support. Let’s fight together! #NeverEnough

