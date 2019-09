Σύμφωνα με τον Λιθουανό δημοσιογράφο, Ντονάτας Ουρμπόνας, ο φετινός προϋπολογισμός της Ζάλγκρις ανέρχεται στα 11,9 εκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων τα 8,5 εκατομμύρια ευρώ για το αγωνιστικό κομμάτι.

Φέτος η ομάδα του Κάουνας απέκτησε τους Λούκας Λεκαβίτσιους, Τζοκ Λαντέιλ, Ζακ Λεντέι, Νάιτζερ Χέις και Άλεξ Πέρεζ.

Zalgiris officially presented an expected budget for the season 2019-2020 - €11.9M. €8.5M expected to spend on salaries.

