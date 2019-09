Στο... Καλίνινγκραντ το ΤΣΣΚΑ Μόσχας-Παναθηναϊκός! (pics)

Όπως είναι γνωστό εδώ και καιρό, η ΤΣΣΚΑ Μόσχας δεν θα μπορεί να χρησιμοποιήσει ούτε την «Megasport Arena» αλλά ούτε και την «USK CSKA» για το διάστημα 25/12-3/1. Επομένως έπρεπε να βρει μια άλλη έδρα προκειμένου να δώσει τα ματς με την Αρμάνι Μιλάνο (26/12) και τον Παναθηναϊκό (3/1).

Το... Καλίνινγκραντ και πιο συγκεκριμένα το «Yantarny Sports Palace» θα φιλοξενήσει τις δύο αναμετρήσεις της ΤΣΣΚΑ Μόσχας, κάτι που σημαίνει ότι περιμένει μεγάλη ταλαιπωρία την αποστολή του Παναθηναϊκού!

CSKA to play at Kaliningrad

Our team will play its home games against @OlimpiaMI1936 (December 26) and @paobcgr (January 3) at the Yantarny Sports Palace at Kaliningrad.

The date of ticket sales start will be announced soon.#CSKAbasket

— CSKA Moscow (@cskabasket) September 23, 2019