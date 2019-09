Μπερτομέου: «Το καλεντάρι της FIBA αποδεικνύεται λάθος»

Ο CEO της Euroleague, Τζόρντι Μπερτομέου, βρέθηκε στην Ιταλία και εκεί άσκησε κριτική στην FIBA, τονίζοντας την άποψη του για το καλεντάρι της.

«Το καλεντάρι της FIBA για ακόμα μια φορά αποδεικνύεται λάθος και ισχύει για κάθε διοργάνωση. Από τα παράθυρα των εθνικών ομάδων στην μέση της σεζόν, μέχρι την διοργάνωση του Παγκοσμίου Κυπέλλου, έναν χρόνο πριν τους Ολυμπιακούς Αγώνες.

Η FIBA πρέπει να αναλύσει γιατί τόσοι παίκτες δεν πήγαν στις εθνικές ομάδες. Η λογική λέει το Παγκόσμιο Κύπελλο να επιστρέψει σε ζυγές χρονιές.

Αλλά υπάρχει ακόμα το πρόβλημα των ''παραθύρων''. Είναι σωστό οι εθνικές ομάδες να παίζουν κάποια παιχνίδια στην έδρα τους. Η πρόταση μας είναι επικεντρωμένη να παίζονται τα παιχνίδια το πρώτο μισό του Ιουλίου».

