Ο «θρύλος» των παρκέ, που το 1995-96 πέρασε από το «τριφύλλι», ενθουσιάστηκε με την μεταγραφή του Τζίμερ Φριντέτ στον Παναθηναϊκό ΟΠΑΠ, κάτι που έδειξε με «τιτίβισμά» του.

Ο νέος παίκτης των «πρασίνων» απάντησε τώρα στον Ουίλκινς, δίνοντας μια υπόσχεση: «Θα προσπαθήσω να συνεχίσω αυτό που βοήθησες εσύ να ξεκινήσει εδώ. Το εκτιμώ!».

I will try and keep going what you helped put in place here! Appreciate it! https://t.co/15UCnMRxgv

— Jimmer Fredette (@jimmerfredette) August 19, 2019