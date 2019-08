Ο προπονητής του Ολυμπιακού κατάφερε να ευαισθητοποιήσει χιλιάδες κόσμου, μιλώντας για την «νέα» του ζωή με την σκλήρυνση κατά πλάκας.

Η Ένωση Παικτών της Euroleague έστειλε μήνυμα στήριξης στον Αμερικανοϊσραηλινό κόουτς, λέγοντας: «Μην τα παρατάς ποτέ και μείνε αισιόδοξος!».

EuroLeague players message to coach David Blatt: “Never give up and stay positive!” @olympiacosbc pic.twitter.com/qdicj3tsoW

— EuroLeague Players Association (@the_ELPA) August 19, 2019