Χίμκι: Ανακοίνωσε και Γερέμπκο! (pic)

Ο Σουηδός φόργουορντ υπέγραψε συμβόλαιο για δύο χρόνια με την ρωσική ομάδα ενώ έχει να επιδείξει 635 ματς στο ΝΒΑ με 6,2 πόντους και 4 ριμπάουντ κατά μέσο όρο.

«Ο Γιόνας είναι ένας πολύ καλός παίκτης, ο οποίος μπορεί να παιξει στις δύο θέσεις της ρακέτας. Ερχεται από το ΝΒΑ όπου πραγματοποίησε καλά παιχνίδια, ενώ αγωνίστηκε και στους τελικούς του 2019. Είμαι πολύ χαρούμενος που τον υπογράψαμε. Πλέον κλείσαμε τις μεταγραφές για τη νέα σεζόν και είμαι χαρούμενος για όλους τους παίκτες που αποκτήσαμε» σχολίασε ο προπονητής της ομάδας, Ρίμας Κουρτινάιτις.

@JonasJerebko переходит в «Химки». Контракт с шведским форвардом рассчитан на 2 года / Jonas Jerebko is now part of Khimki family, welcome! #ХимкиМежсезонье19 pic.twitter.com/LtQTQRYB8m

— BC Khimki (@Khimkibasket) August 14, 2019