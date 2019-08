Παναθηναϊκός: «Ποιος ανυπομονεί να δει τον Παππά εν δράσει;» (pic)

Ο Έλληνας γκαρντ υπέστη ρήξη χιαστού τον προηγούμενο Ιανουάριο και πέρασε την πόρτα του χειρουργείου, με αποτέλεσμα να τεθεί νοκ άουτ για το υπόλοιπο της σεζόν.

Μετά από ένα διάστημα στις ΗΠΑ για προπονήσεις και γυμναστική, ο 29χρονος παίκτης μετρά αντίστροφα για την εποστροφή του στο παρκέ, και μαζί και ο Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ.

«Ποιος ανυπομονεί να δει τον Παππά εν δράσει;», έγραψε στο twitter το «τριφύλλι».

Who is looking forward to seeing Nikos Pappas in action?

— Panathinaikos BC (@paobcgr) August 14, 2019