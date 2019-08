«Η Λοκομοτίβ του Μπάνκι παίρνει Ο'Μπράιαντ» (pic)

'Ενας από τους κορυφαίους free agents είναι ο Tζόνι Ο'Μπράιαντ. Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Ντονάτας Ουρμπόνας ο παίκτης αναμένεται να υπογράψει στην Λοκομοτίβ Κουμπάν του Λούκα Μπάνκι.

Η Μακάμπι ήθελε να τον ανανεώσει, αλλά ο Αμερικανός απέρριψε την πρόταση, αφού θέλει να υπογράψει μια καλύτερη συμφωνία.

Tη σεζόν που πέρασε είχε 10.6 και 5.9 ριμπάουντ στη Euroleague με τη φανέλα της Μακάμπι.

One of the top Euroleague free agents Johnny O’Bryant is expected to sign with Lokomotiv Krasnodar, my sources from Israel revealed. Maccabi wanted to resign him, but O’Bryant turned down the offer expecting to sign more lucrative deal.

