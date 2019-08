Euroleague για Ολυμπιακό: «Θα επιστρέψει δυνατότερος;» (vid)

Η περσινή χρονιά δεν ήταν όπως την είχε φανταστεί ο Ολυμπιακός. Η ομάδα του Ντέιβιντ Μπλατ ξεκίνησε με φιλοδοξίες, αλλά τα πράγματα δεν ήρθαν όπως θα ήθελαν όλοι στην ομάδα του Πειραιά. Στο δεύτερο μισό περίπου της σεζόν ο Ολυμπιακός άρχισε να χάνει έδαφος από τους αντιπάλους του και οι διαδοχικές ήττες από την 20η αγωνιστική και έπειτα τον άφησαν εκτός playoffs.

Κάτι τέτοιο σίγουρα δεν είναι συνηθισμένο και αναμενόμενο από μια ομάδα που έχει μάθει να πρωταγωνιστεί στο ευρωπαϊκό στερέωμα και να μετρά τίτλους και τελικούς τα τελευταία χρόνια. Φέτος το καλοκαίρι πολλά πράγματα είναι διαφορετικά, νέοι παίκτες απαρτίζουν το ρόστερ των «ερυθρόλευκων» και ο Ντέβιντ Μπλατ είναι και πάλι στο τιμόνι για να οδηγήσει την ομάδα του σε μια πορεία αντάξια των προσδοκιών της.

Η Euroleague πάντως αναρωτιέται αν είναι έτοιμος να επιστρέψει δυνατότερος...

«Προέρχεται από μια απογοητευτική σεζόν στην οποία έχασε έδαφος μετά από μια ανταγωνιστική έναρξη. Είναι έτοιμοι να επιστρέψουν δυνατότεροι αυτή την σεζόν;»

.@olympiacosbc came off of a disappointing season in which it faded after a competitive start to the season

Are they ready to come back stronger this season? https://t.co/QaMSA11pzW pic.twitter.com/mqGHdoM5jI

— EuroLeague (@EuroLeague) August 8, 2019