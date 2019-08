Δημοσιεύματα των τελευταίων ημερών συνδέουν τον Μάλκολμ Ντιλέινι με τη Μακάμπι.

Ο πρώην παίκτης των Χοκς μέσω twitter τόνισε πως δεν έχει δεχτεί πρόταση από τους Ισραηλινούς.

«Όλοι με ρωτάτε για ομάδα από τις οποίες δεν έχω δεχθεί ποτέ καμία πρόταση», ήταν τα λόγια του.

Y’all be asking questions about teams who have never offered contracts https://t.co/Svt06HyD88

— malcolm delaney (@foe23) August 3, 2019