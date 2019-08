Πήρε τον NBAer Μπέικερ η ΤΣΣΚΑ Μόσχας (pic)

Συνεχίζονται οι μετακομίσεις των Nbaers στην Eυρώπη.

Η ΤΣΣΚΑ Μόσχας ανακοίνωσε την απόκτηση του Ρον Μπέικερ, βελτιώνοντας την περιφέρεια της, η οποία είχε μεγάλα κενά μετά την αποχώρηση Ντε Κολό, Χίγκινς και Σέρχιο.

Ο παίκτης υπέγραψε για 1 χρόνο στην ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη, ενώ είναι στα 26 του χρόνια και έχει ύψος 1.93.

Έχει παίξει 95 ματς στο ΝΒΑ με Νικς και Ουίζαρντς, μετρώντας 3.1 πόντους μέσο όρο.

Οι Ρώσοι είχαν για πρώτο στόχο τον Τζέρεμι Λιν, αλλά εκείνος θέλει να βρει ομάδα στο ΝΒΑ.

