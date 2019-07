Χίμκι: Έριξε «βόμβα» με Μοζγκόφ! (pic)

Τεράστια κίνηση για την Χίμκι.

Οι Ρώσοι έκαναν το μπαμ με την απόκτηση του Τιμοφέι Μοζγκόφ, ανεβάζοντας επίπεδο της ρακέτα τους.

Ο πρώτος Ρώσος πρωταθλητής του ΝΒΑ επιστρέφει σπίτι του όπως αναφέρει η Χίμκι.

Έχει παίξει σε Νικς, Νάγκετς, Νετς, Λέικερς και Καβς. Την καλύτερη του σεζόν την έκανε στο Κλίβελαντ (2014-15), τότε που είχε 10.6 πόντους και 6.9 ριμπάουντ.

Το 2016 πανηγύρισε πρωτάθλημα με τους Καβς του ΛεΜπρόν και του Ίρβινγκ μετά την απίστευτη ανατροπή (από 3-1 σε 3-4) κόντρα στους Ουόριορς.

Την περασμένη σεζόν ταλαιπωρήθηκε από τραυματισμούς και δεν έπαιξε καθόλου.

Тимофей Мозгов возвращается домой! / Timofey Mozgov is back in town! The first ever Russian @NBA champion is coming home to Khimki for the next season! #ХимкиМежсезонье19 pic.twitter.com/kEhgOmGDwn

— BC Khimki (@Khimkibasket) July 31, 2019