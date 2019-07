Τσέρι για Ολυμπιακό: «Κόντεψαν να τον... σταυρώσουν για ένα προσωρινό οικονομικό πρόβλημα» (pics)

Την ευκαιρία να ρωτήσουν ότι θέλουν τον Ουίλ Τσέρι είχαν οι ακόλουθοι του στο twitter.

Ο παίκτης του Ολυμπιακού τόνισε πως ο κόσμος πήγε να... σταυρώσει την ομάδα για ένα προσωρινό οικονομικό πρόβλημα, ενώ στάθηκε στους Βασίλη Σπανούλη και Τζίμερ Φριντέτ.

Όταν τον ρώτησαν για την απόφαση του Ολυμπιακού να παίξει στην Α2, απάντησε: «Πάντα θέλεις να παίξεις στην πρώτη κατηγορία, αλλά αυτές είναι οι συνέπειες μιας αναγκαίας απόφασης που πήρε η ομάδα».

Ένας χρήστης του είπε πως πολλοί τον θεωρούν ως αδύναμο κρίκο, τονίζοντας πως όποιος το σκέφτεται έτσι, δεν έχει μυαλό, ενώ υποσχέθηκε πως θα δώσει τις απαντήσεις του στο γήπεδο.

Στη συνέχεια τόνισε πως πήγαν να σταυρώσουν τους Πειραιώτες για προσωρινό οικονομικό πρόβλημα: «H λέξη κλειδί είναι το προσωρινά. Η ομάδα ποτέ δεν είχε οικονομικά θέματα και τη μία φορά βγήκε, κόντεψαν να τη σταυρώσουν. Τέτοια πράγματα συμβαίνουν, αλλά στο τέλος όλα θα γίνουν».

Για τον Φριντέρ τόνισε πως είναι σπουδαίος σκόρερ, αλλά ανέφερε πως πρέπει να περιμένει να τον δει πως θα προσαρμοστεί, ενώ για τον Βασίλη Σπανούλη και την θύρα 7 αναφέρθηκε με μία λέξη. Θρύλος.

Hell no! You always want to play in top league but these are the consequences of taking a much needed stand against issues that they firmly believe in! https://t.co/yQ2jcGW0Bc — will cherry (@willcherry5) July 27, 2019

Key word: TEMPORARY! Team has never had money issues and the one time they do people crucify them for it smh. Stuff happens and in the end everything will be figured out! https://t.co/KzRwvFOX3J — will cherry (@willcherry5) July 27, 2019

Jimmer is a great scorer but you know it’s a different game in Europe than it is in China so I’m looking forward to seeing how he adjusts and how long it will take https://t.co/uqelDmta1l — will cherry (@willcherry5) July 27, 2019