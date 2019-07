«Η ΤΣΣΚΑ Μόσχας θέλει τον Τζέρεμι Λιν» (pic)

Πριν λίγους μήνες κατέκτησε τον τίτλο του ΝΒΑ και φαίνεται πως υπάρχει ενδεχόμενο να περάσει στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού.

Σύμφωνα με δημοσίευμα ο Τζέρεμι Λιν είναι ο βασικός στόχος του Δημήτρη Ιτούδη.

Η ΤΣΣΚΑ Μόσχας μετά τον Κώστα Κουφό θέλει να πείσει έναν ακόμη NBAer να μετακομίσει στην Euroleague.

Στη λίστα του Έλληνα τεχνικού υπάρχει πάντα κι ο Ρον Μπέικερ που έπαιξε πέρυσι στους Ουίζαρντς.

NBA champion Jeremy Lin is CSKA Moscow's top target at guard position, a source told Sportando.

If the free agent guard doesn't accept the offer, CSKA Moscow will consider Ron Baker

— Emiliano Carchia (@Carchia) July 26, 2019