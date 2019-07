Οι ευχές της Ένωσης Παικτών EuroLeague στον Κούζμιτς (pic)

Ο Σέρβος σέντερ του Ερυθρού Αστέρα βρίσκεται στο στάδιο της ανάρρωσης και εντός των επόμενων ημερών αναμένεται να επιστρέψει στο σπίτι του.

Η Ένωση Παικτών της EuroLeague εξέφρασε τη συμπαράστασή της στον Κούζμιτς γράφοντας χαρακτηριστικά στα social media: «Είμαστε πολύ χαρούμενοι που βλέπουμε τον Όγκνιεν Κούζμιτς να είναι ολοένα και καλύτερα. Του ευχόμαστε να έχει καλή ανάρρωση».

We are extremely happy to see Ognjen Kuzmic getting better and wish him successful recuperation! @kkcrvenazvezda pic.twitter.com/shOtyCvHsA

— EuroLeague Players Association (@the_ELPA) July 25, 2019