«Συμφώνησε με Μακ η Ολίμπια Μιλάνο, φεύγει ο Τζέιμς» (pic)

Όπως ανέφερε ο Ιταλός δημοσιογράφος του Sportando, Εμιλιάνο Καρσία, η Ολίμπια Μιλάνο έχει συμφωνήσει με τον 29χρονο Αμερικανό γκαρντ ο οποίος μετράει 456 ματς στο ΝΒΑ με 7,5 πόντους κατά μέσο όρο και 3,2 ασίστ.

Επίσης αναφέρει ότι με αυτήν την κίνηση για την ομάδα του Ετόρε Μεσίνα, εκείνος που θα αποτελέσει παρελθόν είναι ο Μάικ Τζέιμς!

Olimpia Milano has an agreement in principle with free agent guard Shelvin Mack, a source told @Sportando.

With Mack in, Mike James, who has 2 years left on his contract with AX Armani Exchange (2nd season is not fully guaranteed as there is a buyout option), is expected to leave

— Emiliano Carchia (@Carchia) July 25, 2019