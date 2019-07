Τα συγχαρητήρια της Μακάμπι στον Σχορτσανίτη για την επιστροφή του! (pic)

«Συγχαρητήρια Σοφοκλή Σχορτσανίτη για την επιστροφή σου στην δράση! Καλή τύχη στο επόμενο βήμα της καριέρας σου με τον Ιωνικό Νικαίας» ήταν το μήνυμα της «ομάδας του λαού» στον Big Sofo, ο οποίος θα αγωνιστεί ξανά στην Basket League με τη φανέλα του ιστορικού Ιωνικού.

O Σχορτσανίτης αναδείχτηκε πρωταθλητής Ευρώπης με τη Μακάμπι το 2014, στο Μιλάνο.

Congrats Sofoklis Schortsanitis on your return to action. Good luck on your next step with @Ionikosbc1 pic.twitter.com/ALz5DuSRHb

— Maccabi Tel Aviv BC (@MaccabitlvBC) July 24, 2019