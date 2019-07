Ο 22χρονος Βάρντας αγωνίστηκε πέρυσι δανεικός στην Νεβέζις έχοντας 7,4 πόντους και 2,8 ριμπάουντ κατά μέσο όρο, ενώ ο 26χρονος Σαμπέτσκις βρέθηκε επίσης δανεικός στην Λούντβιγκσμπουργκ με 6,3 πόντους και 3,3 ριμπάουντ.

#Zalgiris has decided to part ways with Martynas Varnas and Donatas Sabeckis.https://t.co/BfcHhb5XMO

— BC Zalgiris Kaunas (@bczalgiris) July 21, 2019