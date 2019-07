Ο Ρίμας Κουρτινάιτις δεν ήθελε να κρατήσει τον Τόνι Κρόκερ και έτσι η Χίμκι δεν ανανέωσε τη συνεργασία μαζί του.

Η ρωσική ομάδα αποχαιρέτησε κι ευχαρίστησε τον Αμερικανό φόργουορντ ο οποίος αναζητά τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

По истечении срока действия контракта Тони Крокер покидает «Химки» / @tcrock23 leaves Khimki as his contract expires, thanks for the great year with us! pic.twitter.com/djCDbHJV6w

— BC Khimki (@Khimkibasket) July 17, 2019