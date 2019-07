Ιτούδης: «Το βραβείο δεν είναι ατομικό, ανήκει σε όλη την ομάδα» (pic)

Ο Δημήτρης Ιτούδης αναδείχτηκε «καλύτερος προπονητής της σεζόν» και μοιράστηκε τις πρώτες σκέψεις του.

Ο coach της ΤΣΣΚΑ Μόσχας και πρωταθλήτριας Ευρώπης ανέφερε, «Αν και αυτό το βραβείο θεωρείται προσωπικό, πιστεύω ότι είναι ένα ομαδικό βραβείο, το οποίο ανήκει σε τόσους πολλούς ανθρώπους που αξίζουν την εκτίμηση».

"Even though this award is considered a personal one, I believe it’s a team award, which belongs to so many people who deserve appreciation"

Humble throughout

Congrats on an amazing season, coach #GameON pic.twitter.com/0yp5koATlh

