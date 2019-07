Στη Ζάλγκιρις για δυο χρόνια ο ΛεΝτέι (pic)

Ο Ολυμπιακός δεν ενεργοποίησε τον δεύτερο χρόνο συμφωνίας με τον Ζακ ΛεΝτέι, πληρώνοντας τη ρήτρα κι ανακοινώνοντας τη λύση της συνεργασίας με τον Αμερικανό φόργουορντ, ο οποίος θα συνεχίσει την καριέρα του στη Ζάλγκιρις.

Από την πλευρά του, ο εκπρόσωπος του παίκτη, Αλεξάντερ Ράσκοβιτς αποκάλυψε ότι η συμφωνία με την ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους είναι για δυο χρόνια.

Zach LeDay in @bczalgiris for the next two seasons. #TeamWass pic.twitter.com/zvaWQN0iEq

— alexander raskovic (@alexraskovic) 13 Ιουλίου 2019