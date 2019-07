Τελειώνει του ΛεΝτέι στη Ζάλγκιρις! (pic)

Ο Ολυμπιακός δεν έμεινε ικανοποιημένος από την πρώτη σεζόν του Αμερικανού φόργουορντ κι έτσι δεν ενεργοποίησε τον δεύτερο χρόνο συμφωνίας, πληρώνοντας τη ρήτρα κι ανακοινώνοντας τη λύση της συνεργασίας μεταξύ των δυο πλευρών.

Σύμφωνα με τον Λιθουανό δημοσιογράφο Ντονάτας Ούρμπονας, ο ΛεΝτέι θα συνεχίσει την καριέρα του στη Ζάλγκιρις.

Οι δυο πλευρές βρίσκονται στο τελευταίο στάδιο των διαπραγματεύσεων κι άμεσα αναμένεται να πέσουν οι υπογραφές ώστε να ολοκληρωθεί το deal.

Zalgiris Kaunas is finalizing an agreement with Zach LeDay, per sources. The contract should be signed soon.

