Στην Μπασκόνια ο Πιέρια Χένρι! (pic)

Σύμφωνα με τον Ισπανό δημοσιογράφο Τσέμα Ντε Λούκας, αλλά και τον Ιταλό Εμιλιάνο Καρσία, o Αμερικανός γκαρντ έχει συμφωνήσει με την ομάδα των Βάσκων και θα γίνει κάτοικος Βιτόρια.

Μάλιστα αναφέρουν ότι εντός των επόμενων ωρών αναμένεται και η επίσημη ανακοίνωση από την Μπασκόνια.

Breaking News: Pierria Henry has signed the contract with Baskonia, a source told me and @chemadelucas

The official announcement is expected soon.

— Emiliano Carchia (@Carchia) 12 Ιουλίου 2019