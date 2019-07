Τζέιμς: «Παρά τις φήμες, απ' ότι φαίνεται θα με κρατήσουν» (pic)

O Αμερικανός γκαρντ της Αρμάνι δεν διανύει και τις... καλύτερες μέρες στο Μιλάνο αφού θεωρείται αρκετά πιθανή η αποχώρησή του από την Αρμάνι. Πολλώ δε μάλλον όταν θα ολοκληρωθεί και επίσημα η συμφωνία με τον «Τσάτσο» ο οποίος αποτέλεσε παρελθόν από την ΤΣΣΚΑ Μόσχας.

Βέβαια σε σχετική ερώτηση που του έγινε στο twitter, o Τζέιμς είχε... αντίθετη άποψη: «Παρά όλες αυτές τις φήμες ότι θα κοπώ από την Αρμάνι, απ' ότι φαίνεται θα με κρατήσουν».

Despite all the rumors that I’m getting cut looks like they’re keeping me lol https://t.co/W2oxxgGWhF

— Mike James (@TheNatural_05) 12 Ιουλίου 2019