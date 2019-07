Τέλος τα αυτοκόλλητα στο παρκέ, καλύτερες συνθήκες για τους παίκτες

Η ανακοίνωση της διοργανώτριας αρχής της EuroLeague

Κατά τη διάρκεια του τελευταίου meeting, οι μέτοχοι της EuroLeague αποδέχτηκαν μια σειρά βελτιώσεων που πρότεινε η Ένωση Παικτών της διοργάνωσης, η οποία συμπλήρωσε έναν χρόνο λειτουργίας.

Η ELPA, λοιπόν εξασφάλισε μια σειρά από βελτιώσεις για τα μέλη της κατόπιν συνεννόησης με την EuroLeague, οι οποίες θα εφαρμοστούν από τη σεζόν 2019-20 κι έχουν να κάνουν με τις καλύτερες συνθήκες διεξαγωγής των αγώνων και των μετακινήσεων, μειώνοντας το ρίσκο τραυματισμών.

Έτσι, λοιπόν καθορίζεται ως νωρίτερη έναρξη προετοιμασίας για τη νέα σεζόν η 22α Αυγούστου, κάτι που σημαίνει πως μειώνονται σημαντικά οι μέρες προπόνησης πριν την έναρξη της σεζόν. Παράλληλα, υπάρχει νέος κανονισμός για τον αριθμό των επιτρεπόμενων προπονήσεων στη περίοδο της προετοιμασίας, αλλά και στη διάρκεια της σεζόν. Επίσης καθορίζεται η νωρίτερη έναρξη της προπόνησης μετά από αγώνα και προβλέπεται τουλάχιστον μία μέρα ρεπό την εβδομάδα, με εξαίρεση τις εβδομάδες με διπλές αγωνιστικές.

Παράλληλα, οι παίκτες εξασφαλίζουν καλύτερες συνθήκες αποκατάστασης και στα ταξίδια τους, όπως με μονά δωμάτια στα ξενοδοχεία, θέσεις σε διάδρομο ή εξόδους στα αεροσκάφη και προτεραιότητες στα αεροδρόμια. Οι παίκτες θα έχουν το δικαίωμα να παίρνουν δεύτερη ιατρική γνώμη σε περιπτώσεις τραυματισμών.

Μια σημαντική απόφαση αφορά και στην κατάργηση των αυτοκόλλητων στα παρκέ, στα οποία έχουν αποδοθεί αρκετοί σοβαροί τραυματισμοί.

«Χαίρομαι που πλέον οι παίκτες έχουν φωνή και εξασφαλίζουν βελτιωμένες συνθήκες εργασίας, κάτι που θα βοηθήσει και στο θέαμα. Όμως δε ν θα σταματήσουμε εδώ, καθώς προετοιμαζόμαστε για μια εκτενή συλλογική σύμβαση εργασίας και στόχος μας είναι να τεθεί σε εφαρμογή από τη σεζόν 2020/21», τόνισε ο γενικός διευθυντής της ELPA, Μπόστιαν Νάχμπαρ.

