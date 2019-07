Στη Ζενίτ ο Κόλτον Άιβερσον (pic)

Η ομάδα της Αγίας Πετρούπολης θα αγωνιστεί στην Euroleague και συνεχίζει την ενίσχυσή της.

Αυτή τη φορά ανακοίνωσε την απόκτηση του Κόλτον Άιβερσον, ο οποίος υπέγραψε μονοετές συμβόλαιο με την ομάδα.

Την περσινή σεζόν αγωνίστηκε στην Τενερίφη και είχε κατά μέσο όρο 11.4 πόντους και 6.7 ριμπάουντ σε 55 ματς.

Колтон Айверсон теперь с нами! «Зенит» подписал с центровым однолетний контракт.

Welcome to Zenit, Colton Iverson!

Our club has signed a one-year contract with the center. #Zenitbasket pic.twitter.com/SjCppLGewW

— БК «Зенит» (@zenitbasket) 11 Ιουλίου 2019