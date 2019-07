«Φεύγει από Μακάμπι και πάει Ούνικς ο Τάιους» (pic)

Όπως αναφέρει το «Sportando», ο Αμερικανός ψηλός είναι κοντά στο να υπογράψει με την ομάδα του Καζάν για $1+ εκατομμύριο και να αφήσει την Μακάμπι, με την ομάδα του Τελ Αβίβ να μην ματσάρει την προσφορά.

Τη φετινή σεζόν, ο Τάιους είχε κατά μέσο όρο 7.6 πόντους, 4.5 ριμπάουντ και 1.1 τάπες.

Alex Tyus is nearing agreement to sign in EuroCup with Unics Kazan for $1M+ and leave Maccabi Tel Aviv, a source told @Sportando.

Maccabi seems unlikely to match the offer

