Η ρωσική ομάδα ανακοίνωσε την επέκταση του συμβολαίου του 33χρονου γκαρντ για ακόμα ένα χρόνο.

Την σεζόν που ολοκληρώθηκε, ο Βίαλτσεφ είχε κατά μέσο όρο 3.9 πόντους, 1.2 ασίστ και 1.4 ριμπάουντ σε 40 ματς.

Егор Вяльцев остаётся в «Химках» ещё на год! / Egor Vilatsev stays at Khimki for one more year! #ХимкиМежсезонье19 pic.twitter.com/GBLCbyHpsY

— BC Khimki (@Khimkibasket) 10 Ιουλίου 2019