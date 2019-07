Ζαλγκίρις: Ανακοίνωσε τον αντι-Βέστερμαν (pic)

Ο Λίο Βέστερμαν αποχώρησε από το Κάουνας με προορισμό την Τουρκία και τη Φενέρ, αλλά ο Σάρας Γιασικεβίτσιους δεν έχασε χρόνο και βρήκε αμέσως τον αντικαταστάτη του.

Η Ζαλγκίρις ανακοίνωσε επίσημα την απόκτηση του Άλεξ Πέρεζ, ο οποίος αγωνίστηκε στην Μπάνβιτ και τώρα θα παίξει για πρώτη φορά στην Euroleague.

Another new face joins the green-and-white family, as #Zalgiris welcomes the signing of Alex Perez!

Bienvenidos, Alex! pic.twitter.com/bhUaMXAQFP

— BC Zalgiris Kaunas (@bczalgiris) 9 Ιουλίου 2019