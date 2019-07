Χίμκι: Παίρνει τον Ντάιρις Μπέρτανς! (pic)

Όπως αποκαλύπτουν στην Λιθουανία, ο Ντάιρις Μπέρτανς αφήνει το ΝΒΑ και τους Πέλικανς και επιστρέφει στην Ευρώπη και την Euroleague. Ο παίκτης συμφώνησε με την Χίμκι και φαίνεται πως θα συνεχίσει την καριέρα του στην Ρωσία.

Ο 29χρονος είχε φύγει στην μέση της σεζόν για να ζήσει το όνειρο του, αλλά φαίνεται πως δεν βρήκε τα πράγματα όπως πίστευε και επιστρέφει για λογαριασμό των Ρώσων, οι οποίοι δείχνουν σημάδια ανασύνταξης, μετά την περσινή κακή τους σεζόν.

Dairis Bertans was cut by New Orleans Pelicans and reached an agreement with Khimki Moscow Region, according to few sources.

— Donatas Urbonas (@Urbodo) 7 Ιουλίου 2019